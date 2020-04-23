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Сила и стать: видео переброски обновленных Ту-160 в Саратовскую область

Анна Касаткина
22:00 23.04.2020
Бомбардировщики прошли модернизацию для улучшения тактико-технических характеристик.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Летчики дальней авиации перебазировали самолеты Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников» на аэродром дислокации в Саратовской области. В ближайшее время их задействуют по назначению.

«По докладу экипажей перелет прошел штатно, без замечаний», - сообщили в Минобороны РФ.

Бомбардировщики проходили модернизацию, в результате которой их тактико-технические характеристики были улучшены, а эффективность боевого применения - повышена.

Перед отправкой на место дислокации ракетоносцы успешно прошли наземные и летные испытания, ранее рассказали в Минобороны.

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