Армия против вируса: войска РХБЗ провели эффективную дезинфекцию завода в Волгограде

Войска химзащиты провели санитарную обработку завода «Красный Октябрь» в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

С помощью автомобилей АРС-14КМ военнослужащие в защитных костюмах «Нерехта» распылили специальный раствор ДТС-ГК на фасады зданий, расположенных на территории предприятия, помещения и дорожные покрытия. Дезинфицирующим средством было покрыто около 17 тысяч квадратных метров территории.

В течение недели специалисты РХБ защиты проведут дезинфекцию еще трех предприятий оборонно-промышленного комплекса, добавили в пресс-службе.