Ударными темпами: под Петербургом военные завершают строительство инфекционного медцентра

В городе Пушкине под Петербургом завершается строительство многофункционального медицинского центра, который возводят специалисты Минобороны.

Двухэтажное здание площадью 1600 квадратных метров возвели всего за один месяц и планируют сдать уже 30 апреля. С 15 мая медцентр начнет принимать первых пациентов.

Работы идут круглосуточно в три смены. Клиника рассчитана на 60 коек, десять из них – реанимационные.

Госпиталь будет оснащен медоборудованием последнего поколения. А это кадры отправки стройматериалов с военного аэродрома под Петербургом в Калининград. Тремя рейсами транспортные самолеты ИЛ-76 доставят пластиковые окна, стеновые панели - все необходимое для модульного строительства инфекционного центра.

Всего в России появится 16 подобных госпиталей. Контроль за их строительством ведется в режиме реального времени из Национального центра управления.