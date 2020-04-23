Начальник ВМА имени Кирова освобожден от должности по собственному желанию

Начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Александр Фисун написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что с началом возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции в академии на протяжении двух месяцев практически в круглосуточном режиме был реализован комплекс мер по недопущению заболевания военнослужащих и сотрудников учебного заведения. На базе учреждения был развернут специализированный инфекционный центр для оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам в полном объеме.

«Были подготовлены специальные отделения и лаборатории для проведения обсервационных мероприятий. В амбулаторно-поликлинических подразделениях академии создан запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов, добавили в Минобороны.

«С учетом данного факта по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности», - сообщили в пресс-службе.

Александр Фисун руководил академией с февраля 2018 года. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, имеет более чем 20-летний опыт клинической работы, автор более 350 научных работ.