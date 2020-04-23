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Более 200 тонн материалов отправят из Петербурга в Калининград для строительства медцентра

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
13:51 23.04.2020
Сейчас в Калининграде строится медцентр площадью 17 тысяч квадратных метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из Петербурга в Калининград на военных самолетах Ил-76 будет доставлено более 215 тонн стройматериалов – они нужны для строительства инфекционного центра, которые возводит Министерство обороны России по всей стране для лечения больных коронавирусом.

На кадрах, снятых в военном аэропорту города Пушкина в Ленобласти, видно, как вереница автомобилей уже выстроилась на взлетной полосе перед отправкой груза. На борту пластиковые окна, стендовые панели, все необходимое для модульного строительства инфекционного центра.

«Особая задача для нашей страны по борьбе с пандемией. Все силы направлены на скорейшую загрузку, швартовку», - сказал командир экипажа Олег Артеменко.

Всего с военного аэродрома в Пушкине самолеты совершат три рейса. Загрузка идет максимально оперативно. Медицинский центр должен быть построен до 15 мая.

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