«Сила в единстве»: военнослужащие перепели композицию Басты «Сансара»

Военнослужащие Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в съемках клипа «Сила в единстве», перепев композицию «Сансара» музыканта Василия Вакуленко (Баста).

Девизом песни стал хештег #Мы вместе, напоминающий всем о могущественной силе народного единения, примерами которой пронизана история русского государства, сообщает пресс-служба ЦВО.

На видео - кадры возведения медцентров в разных регионах страны, обработка дезинфицирующими средствами помещений и дорог военнослужащими РХБЗ. Также в тексте песни говорится о единстве народа и армии, готовности людей в погонах прийти на помощь гражданскому населению при любых обстоятельствах.

На завершающих минутах видеоролика авторский коллектив ансамбля показал кадры тушения пожаров в Зауралье, оказания помощи при подтоплениях в Иркутской области, работы медицинских пунктов и полевых хлебопекарен Центрального военного округа в зоне стихийных бедствий.