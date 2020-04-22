Огневая карусель: кадры стрельб мотострелков и артиллеристов ЦВО под Оренбургом

Мотострелки и артиллеристы «уничтожили» крупное вооруженное бандформирование в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Военнослужащие устроили огневую каруселью, не оставив шанса условному противнику, по которому вели огонь из танков и реактивных систем залпового огня. В маневрах приняли участие подразделения 2-й армии Центрального военного округа.

Боевые расчеты постоянно меняли позиции, не прекращая ведение огня. Для более правильного и быстрого прицеливания по укреплениям противника, мотострелки и артиллеристы использовали данные с беспилотных летательных аппаратов. Такое взаимодействие на поле боя еще называют разведывательно-огневым комплексом, сообщает пресс-служба ЦВО.

Боевые стрельбы велись из самоходных крупнокалиберных гаубиц «Мста-С» и танков Т-72Б3, а по артиллерийским батареям противника обрушили огонь расчеты реактивных систем залпового огня «Град».