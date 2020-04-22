В Бергамо выписали из полевого госпиталя 29 пациентов, переболевших COVID-19

В итальянском Бергамо 29 человек выписали из полевого госпиталя, устроенного российскими специалистами, после того, как они вылечились от коронавирусной инфекции.

Некоторые заболевшие перед выпиской переведены в другие отделения госпиталя в зависимости от состояния здоровья. На настоящий момент в госпитале нет ни одного погибшего от коронавируса пациента. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Напомним, российские военные специалисты, оказывающие Италии помощь в борьбе с COVID-19, готовятся приступить к дезинфекции в провинции Брешиа. В целом, в рамках дружественной миссии, они побывали в 73 пансионатах в более чем в 60 населенных пунктах Ломбардии.