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Проверка режима: кадры работы российских военных медиков в медцентре Крушеваца

Иван Линдеманн
06:00 22.04.2020
За прошедшие сутки в трех городах Сербии (Белграде, Нови-Пазаре и Прокупле) обработано 27 объектов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские эпидемиологи оценили организацию противоэпидемического режима во временном медицинском центре для больных коронавирусной инфекцией, развернутом в городском спортивном комплексе сербского города Крушевац.

На территории спортивного сооружения установлены временные ограждения, разделяющие внутреннее пространство на палаты для изоляции пациентов друг от друга. Каждая палата оборудована специальными больничными койками и современным медоборудованием. Весь медицинский и обслуживающий персонал прошел противоэпидемическую подготовку.

Российские специалисты уже в третий раз посещают медучреждения в городе Крушевац и оценивают выполнение данных ранее рекомендаций по организации приема и сортировке поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима, организации питания и удаления инфицированных медицинских отходов.

За прошедшие сутки в трех городах Сербии (Белграде, Нови-Пазаре и Прокупле) обработано 27 объектов. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 29 пациентов, инфицированных  Covid-19, в больницах городов Нови-Пазар и Алексенац.

За весь период российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 81 объектах в 14 городах. Продезинфицировано более 170  зданий и 49 участков дорог с твердым покрытием.

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