Около полумиллиона единиц оборудования поставят в медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19

Около полумиллиона единиц медтехники и оборудования будет поставлено в многофункциональные медицинские центры Минобороны Российской Федерации. Всего дня бесперебойной работы 16 медцентров будет задействовано более 2 тысяч наименований различных предметов медицинского назначения.

В их числе сложные аппараты, такие как компьютерные томографы, рентген оборудование, анализаторы гематологические, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации и аппараты искусственной вентиляции легких.

Кроме того, будут поставлены и активно использоваться в работе различные инструменты и лабораторные приборы, кислородные баллоны, средства защиты, функциональные медицинские кровати, различная мебель, средства транспортировки пациентов и многое другое.

На сегодняшний день на площадки строительства семи госпиталей осуществляется поставка медицинского оборудования и техники, в ближайшее время начнется ее монтаж.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Штат новых центров укомплектовывается из числа военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер преимущественно из состава окружных лечебных учреждений на территории которых строятся многофункциональные центры. Также будут набираться и гражданские специалисты, изъявившие желание работать в новых центрах.

Данные лечебные учреждения при необходимости позволят оказать помощь пострадавшим от вирусных инфекций в период обострения, а также после улучшения санитарно-эпидемической обстановки существенно повысить качество медобеспечения военнослужащих.