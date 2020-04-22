Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Провинция под защитой: в Брешиа прошли консультации местных властей и российских военных

Иван Линдеманн
05:00 22.04.2020
Уже сегодня специалисты из России и Италии начнут дезинфекцию и санитарную обработку лечебных учреждений.
Провинция под защитой: в Брешиа прошли консультации местных властей и российских военных
© Фото: Минобороны России

В управлении здравоохранения провинции Брешиа прошли первые консультации по организации работы российской военной делегации. Ей вместе с итальянскими специалистами предстоит продезинфицировать около 100 медицинских учреждений.

Как рассказал заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Кикоть, который возглавляет группу российских военных специалистов, все задачи будут выполняться с учетом опыта проведения работ в Бергамо.

Профессионализм российских военных медиков в Бергамо оценил начальник полевого госпиталя Оливьеро Волотти. Он отметил, что врачам из России отдают самых сложных пациентов.

«Пациентов, которых мы уже выписали из госпиталя, на сегодня насчитывается 29. Из отделения интенсивной терапии, которой управляют наши российские коллеги, в общем выписаны 8 пациентов», - отметил Волотти.

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжает лечение 41 человек.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.04.2020, 19:46
В центре «Вектор» анонсировали начало испытаний вакцины от коронавируса
Дата21.04.2020, 07:21
Точно в срок: в Оренбурге началась чистовая отделка первого этажа военного госпиталя
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата21.04.2020, 17:53
Новейшие машины разведки комплекса «Гибка-С» поступят в войска в следующем году
Дата20.04.2020, 08:50
В СКР начали проверку преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
05:08 В стране и мире
Число жертв коронавируса в США достигло 45 тысяч человек
05:01 Армия
Видео
Около полумиллиона единиц оборудования поставят в медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19
05:00 Армия
Провинция под защитой: в Брешиа прошли консультации местных властей и российских военных
04:22 В стране и мире
В ООН призвали не допустить «голода библейских масштабов» из-за коронавируса
04:02 В стране и мире
В Верховном суде объяснили порядок наказания за нарушение самоизоляции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:10 В стране и мире
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
05:08 В стране и мире
Число жертв коронавируса в США достигло 45 тысяч человек
05:01 Армия
Видео
Около полумиллиона единиц оборудования поставят в медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19
04:22 В стране и мире
В ООН призвали не допустить «голода библейских масштабов» из-за коронавируса
02:54 В стране и мире
Россияне смогут пройти тест на антитела к COVID-19 в мае
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Видео
Взрыв и пламя: мощный пожар на химзаводе в Китае попал на видео
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.