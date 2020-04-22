Провинция под защитой: в Брешиа прошли консультации местных властей и российских военных

В управлении здравоохранения провинции Брешиа прошли первые консультации по организации работы российской военной делегации. Ей вместе с итальянскими специалистами предстоит продезинфицировать около 100 медицинских учреждений.

Как рассказал заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Кикоть, который возглавляет группу российских военных специалистов, все задачи будут выполняться с учетом опыта проведения работ в Бергамо.

Профессионализм российских военных медиков в Бергамо оценил начальник полевого госпиталя Оливьеро Волотти. Он отметил, что врачам из России отдают самых сложных пациентов.

«Пациентов, которых мы уже выписали из госпиталя, на сегодня насчитывается 29. Из отделения интенсивной терапии, которой управляют наши российские коллеги, в общем выписаны 8 пациентов», - отметил Волотти.

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжает лечение 41 человек.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.