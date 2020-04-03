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Братская слава и мужество: Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы

Вадим Синицын
00:00 03.04.2020
Четвертого апреля 1945 года советские войска с ожесточенными боями освободили Братиславу – столицу Словакии.
Братская слава и мужество: Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы
© Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало новую серию документов, посвященную освобождению от фашистских оккупантов стран Европы. Четвертого апреля 1945 года советские войска с ожесточенными боями освободили Братиславу – столицу Словакии.

В честь этой даты на портале Министерства обороны открыт новый мультимедийный раздел. В нем размещены уникальные и ранее неизвестные архивные документы, в том числе наградные листы, фотографии, политдонесения и шифрограммы.

© Минобороны РФ

Советское командование оказало помощь словакам после восстания 1944 года – тогда к народу присоединилась и часть словацкой армии. Так, в отчете 208-й ночной ближнебомбардировочной дивизии 2-й воздушной армии отражены действия самолетов, которые сбрасывали грузы для поддержки партизанского движения.

Интерес может вызвать и зашифрованная телеграмма, отправленная Иосифу Сталину до начала Братиславско-Брновской наступательной операции. Кроме того, посетители раздела смогут ознакомиться с шифровками, которые передавал в ставку Верховного Главнокомандующего маршал Иван Конев. Военачальник представил план операции выхода на границу и соединения с партизанами и словацкими частями.

© Минобороны РФ

«Политические настроения повстанцев и партизан хорошие, боевой дух — высокий, солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от немецких оккупантов с помощью Красной Армии», - так описываются настроения местного населения в одном из документов.

В журнале боевых действий 25-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии, размещенном в новом разделе, бои характеризуются как ожесточенные.

«Противник, отброшенный нашими передовыми батальонами с подготовленных промежуточных рубежей, оказывает сильное огневое сопротивление...», - отмечается в документе.

Для освобождения столицы Словакии применялись не только наземные силы. Над Братиславой также шли ожесточенные воздушные бои. Поддержку осуществляли и корабли Дунайской флотилии.

© Минобороны РФ

Четвертого апреля к 18:00 советские войска полностью очистили Братиславу от противника, как сообщается в журнале боевых действий 7-й гвардейской армии. Уже в этот день Москва салютовала войскам 2-го Украинского фронта залпами из 224 орудий.

«Население видит в Красной Армии освободительницу страны от немецко-фашистского и венгерского порабощения. Многие словаки выражают свои чувства благодарности нашим военнослужащим, родство словацкого и русского языков позволяет военнослужащим и местным жителями объясняться между собой», - отмечается в одном из документов.  

Публикация рассекреченных архивов об освобождении Братиславы из фондов Центрального архива Минобороны РФ является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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