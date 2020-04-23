Вместе против COVID-19: военные медики РФ провели телемост с коллегами из Вьетнама и Сербии

Из Центра координации Министерства обороны РФ, созданного на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, российскими военными специалистами было проведено два телемедицинских сеанса со своими коллегами из Вьетнама и Сербии по вопросам борьбы с новым коронавирусом. Стоит отметить, что телемост с Вьетнамом был проведен впервые.

В мероприятии от российской стороны приняли участие руководство академии, представители Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко.

Во время сеанса с представителями профильных медучреждений Вьетнама были затронуты вопросы обмена опытом профилактики и лечения COVID-19, а также перспективы проведения совместных исследований в проектировании барокамер для транспортировки инфицированных коронавирусом, изготовлении и испытании вакцин и лекарственных препаратов.

Кроме того, ведущие специалисты Санкт-Петербургской академии обсудили с военными врачами, помогающими в лечении в медицинских учреждениях Белграда, и представителями Минздрава и Медицинского управления Министерства обороны Сербии особенности работы с пациентами и соблюдение противоэпидемического режима в медицинских учреждениях в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Российские специалисты также поделились опытом в ведении больных с тяжелой формой течения болезни, а сербские коллеги, в свою очередь, рассказали об особенностях лечения пациентов с сопутствующими патологиями.