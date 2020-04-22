Последние штрихи: в Главном храме ВС РФ завершаются работы по внутренней и внешней отделке

Специалисты завершают работы по внутренней и внешней отделке Главного храма Вооруженных Сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот». Его и большой мемориальный комплекс возводят в честь 75-летия Великой Победы и планируют открыть к 9 Мая.

Работа идет в круглосуточном режиме. При возведении храма, а также изготовлении элементов художественно-архитектурного убранства применялись самые современные технологии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал строительство и убедился, что нижний (малый) храм уже полностью готов. Мастера завершили керамическую отделку и гжельскую роспись. Строительные леса остаются только на самом верху собора. Когда их снимут, храм предстанет уже во всей красе.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).