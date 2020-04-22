Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Построим Храм Вместе! ТЕГИ

Последние штрихи: в Главном храме ВС РФ завершаются работы по внутренней и внешней отделке

Андрей Аркадьев
Татьяна Ляшко
19:17 22.04.2020
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал строительство собора и убедился, что Нижний (малый) храм уже готов полностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты завершают работы по внутренней и внешней отделке Главного храма Вооруженных Сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот». Его и большой мемориальный комплекс возводят в честь 75-летия Великой Победы и планируют открыть к 9 Мая.

Работа идет в круглосуточном режиме. При возведении храма, а также изготовлении элементов художественно-архитектурного убранства применялись самые современные технологии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал строительство и убедился, что нижний (малый) храм уже полностью готов. Мастера завершили керамическую отделку и гжельскую роспись. Строительные леса остаются только на самом верху собора. Когда их снимут, храм предстанет уже во всей красе.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.04.2020, 19:02
Песков рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России
Дата22.04.2020, 06:45
Огневая карусель: кадры стрельб мотострелков и артиллеристов ЦВО под Оренбургом
Дата21.04.2020, 17:21
UEFA настоятельно рекомендовал лигам завершить сезон
Дата22.04.2020, 13:46
Российские промышленники сформировали предложения по поддержке предприятий
Дата22.04.2020, 12:11
Подполковник, который не кланялся пулям: как Михаил Диасамидзе повлиял на исход битвы за Сталинград
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
19:17 Армия
Видео
Последние штрихи: в Главном храме ВС РФ завершаются работы по внутренней и внешней отделке
14:03 Армия
Видео
Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ
11:56 Армия
Видео
«Нас объединила идея хранения духовной памяти»: Шойгу назвал строительство Главного храма ВС РФ народным проектом
15:30 Армия
Видео
Мозаика, гжель, купель: убранство нижней части Главного храма ВС РФ показали на видео
15:00 Эксклюзив
Видео
«Дорога памяти»: Сергей Шойгу рассказал о судьбе своих родных в годы ВОВ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:34 В стране и мире
Собянин сообщил о росте в РФ числа больных коронавирусом и пневмонией
19:17 Армия
Видео
Последние штрихи: в Главном храме ВС РФ завершаются работы по внутренней и внешней отделке
19:02 В стране и мире
Песков рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России
18:44 Армия
Видео
В Пушкине продолжается строительство медцентра Минобороны: кадры с коптера
18:34 В стране и мире
Видео
Снег и поваленные деревья: кадры последствий урагана в Москве
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети опубликовали справку с диагнозом Заворотнюк
Ученый раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру
Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день
Смертельный фастфуд: чем опасно неправильное питание в условиях пандемии
Видео
Взрыв и пламя: мощный пожар на химзаводе в Китае попал на видео
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.