В Пушкине продолжается строительство медцентра Минобороны: кадры с коптера

В городе Пушкин Ленинградской области идет строительство военного медицинского центра для больных COVID-19. На видео, снятом с коптера, строительная техника и рабочие, которые трудятся на площадке.

Это один из медцентров, которые возводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина в связи с ситуацией с коронавирусом. Всего будет построено 16 таких лечебниц на 1 600 койко-мест в 15 регионах страны.

Строительные работы ведутся каждый день, круглосуточно в три смены. На площадках трудятся тысячи человек, задействованы сотни единиц техники. Медцентры укомплектуют персоналом, который проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии.

Медицинскую помощь смогут получать не только военные, но и гражданское население. Общая площадь лечебных учреждений - 115 тысяч квадратных метров.