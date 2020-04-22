Благодарность за спасенные жизни: итальянцы задарили цветами российских военных медсестер

В итальянском Бергамо пациенты, вылечившиеся от коронавируса, благодарят российских медсестер, поставивших их на ноги. Вернувшись после рабочего дня в гостиницу, девушки обнаруживали в номерах букеты с цветами и письма со словами благодарности.

В своих посланиях итальянцы выразили восхищение мужеством и профессионализмом российских военных медиков.

Как отмечают в российском Минобороны, в среду из полевого госпиталя в Бергамо было выписано 29 человек. В настоящий момент в лечебнице не было зафиксировано случаев летального исхода. Начальник госпиталя Оливьеро Волотти высоко оценил профессионализм российских специалистов, отметив их вклад в спасение пациентов.