Благодарность за спасенные жизни: итальянцы задарили цветами российских военных медсестер
Приятный сюрприз встретил девушек в гостиничных номерах, когда они вернулись со смены.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В итальянском Бергамо пациенты, вылечившиеся от коронавируса, благодарят российских медсестер, поставивших их на ноги. Вернувшись после рабочего дня в гостиницу, девушки обнаруживали в номерах букеты с цветами и письма со словами благодарности.
В своих посланиях итальянцы выразили восхищение мужеством и профессионализмом российских военных медиков.
Как отмечают в российском Минобороны, в среду из полевого госпиталя в Бергамо было выписано 29 человек. В настоящий момент в лечебнице не было зафиксировано случаев летального исхода. Начальник госпиталя Оливьеро Волотти высоко оценил профессионализм российских специалистов, отметив их вклад в спасение пациентов.