Шойгу проверил ход строительства Главного храма ВС РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход строительства Главного храма Вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке «Патриот» в честь Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса завершают работы по внутренней и внешней отделке храма. Художники, мастера-мозаичисты, монтажники - все, кто участвует в создании храма, - трудятся в круглосуточном режиме. Храм Победы и музей «Дорога памяти» будут готовы к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В возведении храма, а также при изготовлении элементов художественно-архитектурного убранства применяются современные технологии и способы строительства. Нижний (малый) храм уже готов полностью - отделка выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, а при изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты.

В ходе осмотра Шойгу обсудил с главным архитектором, художниками и скульпторами проводимые работы по художественно-архитектурному убранству верхнего храма. В настоящее время работа мастеров практически завершена. Впервые в истории центральная апсида, посвященная Воскресению Христову, выполнена в виде металлического рельефа. Уникальная отделка храма, икона и иконостас созданы из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских иконах.

Уникальны и своды храма Победы. Они собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды истории нашей страны. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Министр обороны также осмотрел уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В нем будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных сил России.

Протяженность мемориальной галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Центральное место занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе ее экспозиции создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Кроме того, министр обороны России ознакомился с музеем под открытым небом «Поле Победы», который представляет собой реконструкцию поля боя при обороне Москвы в 1941 году. Территория музея разделена на несколько тематических зон: передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения и многое другое. Реконструкция воссоздана по архивным документам и фотографиям того времени. Именно в этой местности были остановлены армии фашистской Германии и началось победоносное контрнаступление советских войск.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее. Поделиться снимками и письмами из семейных архивов и увековечить своих родных можете и вы. Нужно лишь зайти в спецраздел на сайте Минобороны - «Дорога памяти». Либо можете принести фотографии в мобильные пункты сбора, которые есть в вашем городе, или обратиться в военкоматы