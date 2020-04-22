Армия против коронавируса: бойцы РХБЗ продезинфицировали Тракторный завод в Волгограде
Девять военнослужащих с применением четырех авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку около 5 000 кв. м территории предприятия.
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Специалисты РХБЗ продезинфицировали территорию Тракторного завода в Волгограде, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
С помощью специальных автомобилей АРС-14КМ военнослужащие распылили специальный раствор ДТС-ГК на фасады зданий, расположенных на территории предприятия, помещения и дорожные покрытия.
Всего было залито дезинфицирующим средством около пяти тысяч квадратных метров территории, добавили в пресс-службе.
Ранее, 21 апреля, военнослужащие РХБЗ в специальных защитных костюмах продезинфицировали территорию заводов «Магнит», «Разряд» и «Победит» во Владикавказе.