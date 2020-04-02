«Кто роет яму, упадет в нее сам»: Конашенков о попытках издания La Stampa дискредитировать миссию РФ

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков отреагировал на попытки итальянского издания La Stampa дискредитировать миссию России, которая откликнулась на помощь оказавшейся в беде Италии.

«Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников», - говорится в сообщении.

Конашенков обратил внимание на то, что La Stampa использует «буквально все, что удается выдумывать авторам на основе рекомендаций, как видно, еще не истлевших учебников по антисоветской пропаганде».

В сообщении также уточняется, что доставленное в Италию российское оборудование по борьбе с вирусными инфекциями, La Stampa определило «бесполезным». При этом издание ссылается на мнение некого отставного фельдфебеля.

«Большинство российских врачей и эпидемиологов изданием названы специалистами биологических войн. Те же, кто не удостоился попасть в эту категорию, были ожидаемо зачислены в разряд представителей российской военной разведки», - подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что на фоне этих спекуляций прибывшие в Италию для борьбы с коронавирусом российские эпидемиологи со своими итальянскими коллегами вопреки сенсационным прозрениям La Stampa вместо биологической войны круглыми днями уничтожают Covid-19 в 65 домах престарелых в Бергамо. Что же касается российских военных медиков, то те ежедневно, рука об руку с итальянскими военнослужащими, вместо создания «агентурных сетей» разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан в новом полевом лагере Бергамо.

«И все это осуществляется с помощью якобы бесполезного, по мнению источников издания, российского оборудования и техники», - подчеркнул Конашенков.

В сообщении, опубликованном на официальной странице Минобороны в Facebook, отмечается, что, вопреки навязываемым La Stampa фейкам, цели российской миссии 2020 года в Бергамо являются открытыми, конкретными, прозрачными и чистыми.

«Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии Covid-19. И лучшей наградой за прилагаемые усилия российских военных специалистов станут спасенные жизни и здоровье максимально возможного числа граждан вечной Итальянской Республики», - уточняется в публикации.

Конашенков также заявил, что в реализации этой миссии никакие нападки не заставят РФ свернуть от цели и не поколеблют уверенность в правильности нашего дела.

«Что же касается отношения к реальным заказчикам русофобской медиакампании в La Stampa, которые нам известны, рекомендуем усвоить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam ("Кто роет яму другому, упадет в нее сам")», - подчеркивается в публикации.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что публикации итальянской газеты La Stampa о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом являются клеветой.