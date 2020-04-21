Госпиталь Минобороны под Хабаровском готов на 57 процентов

Под Хабаровском в селе Анастасиевка работают около тысячи человек на строительстве многофункционального медицинского центра министерства обороны РФ. Этот госпиталь - один из 16 военных быстровозводимых медицинский центров, которые строятся в России по поручению президента Владимира Путина.

На сегодняшний день работы по строительству госпиталей ведутся специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в 15 регионах страны в три смены в круглосуточном режиме. Первые восемь медцентров планируется сдать к 30 апреля, остальные - к 15 мая.

Ранее сообщалось, что в общей сложности в 16 медицинских центрах будут работать 400 военных врачей, 950 среднего персонала и 800 младшего медицинского персонала. На Дальнем Востоке будут построены 4 госпиталя Минобороны РФ. Возводимый госпиталь в селе Анастасиевка рассчитан на 200 мест, из которых 20 - реанимационных.

На данный момент общая готовность объекта составляет порядка 57%. Полностью завершены работы по монтажу сэндвич-панелей. Более 970 человек и 44 единицы техники подрядной организации круглосуточно задействованы в строительстве медцентра. Основные усилия специалистов сейчас направлены на строительство главного здания и галереи. Прокладываются внутренние и наружные инженерные коммуникации.