Точно в срок: в Оренбурге началась чистовая отделка первого этажа военного госпиталя

Строители в Оренбурге приступили к чистовой отделке первого этажа нового двухэтажного госпиталя министерства обороны России. Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Общая площадь медицинского учреждения составит более 6 тысяч квадратных метров.

За рекордно короткие сроки был полностью подготовлен каркас, установлены все сэндвич-панели. Готовность кровли составляет около 40%, нанесение огнезащитного слоя выполнено на 86%, устройство наружных инженерных сетей - на 85%, установлено 55 окон из 159. Сейчас на втором этаже идет устройство внутренних перегородок.

Для ускорения работ было увеличено количество строителей с 454 человек до 682. Специалисты работают круглосуточно семь дней в неделю. Набранный темп строительства позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок.

В новом многофункциональном центре специализированную медицинскую помощь смогут получить не только военнослужащие и военные пенсионеры, но и при необходимости гражданские лица.