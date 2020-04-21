Огонь из всех орудий: в Нижегородской области состоялись тактические межвидовые учения

Военнослужащие Симферопольского Краснознаменного мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили обучение, которое проводилось на базе центра боевой подготовки в Нижегородской области.

На последнем этапе военнослужащие приняли участие в тактических учениях с применением более 500 единиц различного вооружения и техники, в числе которой танки, гаубицы, боевые машины пехоты и авиация, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе учений военнослужащим предстояло отработать принципы взаимодействия артиллерийских, авиационных и общевойсковых подразделений, действующих на площади более пяти тысяч квадратных гектаров. Мотострелки при поддержке других подразделений сумели отразить атаку вероятного противника и организовать контрнаступление.