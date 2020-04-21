В Самарской области военнослужащие провели онлайн-парад для фронтовика

В Самарской области военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели мини-парад в онлайн-режиме в честь 100-летия фронтовика Федора Ваганова. Мероприятие также приурочили и к наступающей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Решение об онлайн-поздравлении было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в России и в мире. За мероприятием ветеран смог наблюдать в прямом эфире на своем ноутбуке. Военнослужащие прошли торжественным маршем, а оркестр миротворческой бригады исполнил для именинника фронтовые мелодии.

За онлайн-парадом заслуженный военный связист наблюдал вместе с командиром бригады управления и связи полковником Михаилом Морозовым, который пришел поздравить Ваганова с юбилеем и наступающим Днем Победы от имени 2-й общевойсковой армии, вручить цветы и подарки. Он также вручил фронтовику, как заслуженному связисту, медаль «100 лет Войскам связи ВС РФ».