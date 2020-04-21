В полевых условиях: российские военные медики приняли на лечение 70 пациентов в госпитале в Бергамо

Семьдесят пациентов с коронавирусной инфекция приняли на лечение российские врачебно-сестринские бригады в полевом госпитале в Бергамо. Специалисты ведут совместную с итальянскими коллегами работу по недопущению распространения COVID-19 и спасению жизней инфицированных.

Сейчас в госпитале продолжает лечение 41 пациент, больным, которые находятся в тяжелом состоянии, помощь оказывается в палатах интенсивной терапии, сообщает Минобороны России. Пациенты, состояние здоровья которых не вызывает опасений, завершают свое лечение в терапевтическом отделении.

С началом работы госпиталя российские и итальянские медики смогли спасти 29 человек, все они уже выписаны и смогли вернуться домой.

«Все российские военные специалисты нацелены на достижение максимального результата. Основная задача максимально помочь больным и нашим итальянским коллегам», - отметил возглавляющий группу российских военных врачей подполковник Александр Юманов.

Он добавил, что работа ведется в круглосуточном режиме, а высокий уровень профессиональной подготовки позволяет оказывать квалифицированную помощь нуждающимся.

Российскими военными специалистами совместно с военнослужащими подразделений РХБЗ проведена дезинфекция и санитарная обработка двух пансионатов в городах Клузоне и Гадзанига.

Всего российскими военными врачами, совместно с итальянскими коллегами, проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 65 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 73 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 95 тысяч квадратных метров дорог и прилегающих территорий.