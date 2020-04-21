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Российско-сербский сводный отряд РХБЗ провел дезинфекцию военного учебного центра в Пожареваце

Иван Линдеманн
06:00 21.04.2020
Кроме того, за сутки военнослужащие обработали еще 21 объект в четырех сербских городах.
Российско-сербский сводный отряд РХБЗ провел дезинфекцию военного учебного центра в Пожареваце
© Фото: Минобороны России

Российские и сербские специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели совместные дезинфекционные мероприятия в военном учебном центре имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац.

Военнослужащие из России обработали внутренние помещения, а сербские коллеги  - территорию воинской части.

Оценить проведение совместных работ и поблагодарить российских военнослужащих прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

«К настоящему времени военнослужащие Российской Федерации провели более 80 дезинфекционных мероприятий, а российские медицинские бригады совершили более сотни различных выездов. Они поделились с нами своим опытом и очень часто подменяли наших врачей на самых опасных участках работы, и таким образом помогали не только пациентам, но и нашим врачам.  Их поддержка и помощь очень много значат для нас! Они демонстрируют нам прекрасный пример того, насколько они важны, насколько они преданны и терпеливы, и что нет для них неразрешимых задач», - отметил Вулин.

Кроме того, он поздравил военнослужащих РФ с Пасхой. Министр обороны Сербии напомнил, что россияне находятся среди друзей и братьев.

«Как бы далеко они не находились от дома, все же они дома. Они находятся среди людей, которые их любят, уважают и бесконечно ценят их помощь в такое нелегкое время» - заявил Вулин.

А генерал-майор Михаил Чернышов, который возглавляет сводный отряд Вооруженных сил РФ, отметил, что российские и сербские военнослужащие отлично справляются со всеми поставленными перед ними задачами.

Только за прошедшие сутки российско-сербские расчеты продезинфицировали 21 объект в городах Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар и Ниш. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 32 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Всего же российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 75 объектах в 13 городах. Обработано около 145 зданий и 48 участков дорог. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 471 пациента, зараженного коронавирусом.

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