Военнослужащие ЗВО провели спецобработку подмосковных домов, школ и детсадов

Военнослужащие танковой армии ЗВО провели спецобработку подъездов жилых домов, а также территорий подмосковных школ и детских садов. В общей сложности проведена дезинфекция прилегающей территории 15 многоквартирных домов, четырех школ, пяти детских садов, около 20 километров дорог.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 12 тысяч объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 2 миллионов квадратных метров. Работа будет продолжена», - отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Он добавил, что для проведения работ военнослужащие применили специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДВК-1К. Ранее военнослужащие танкового объединения ЗВО провели спецобработку подъездов в домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.