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Второй медцентр МО РФ в Одинцово готов к досрочной сдаче

Ян Брацкий
05:00 21.04.2020
Специалисты работают круглосуточно в 15 регионах страны, всего на объектах задействованы около 11 тысяч человек.
Второй медцентр МО РФ в Одинцово готов к досрочной сдаче
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Очередной многопрофильный медицинский центр, который возводится силами специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России, будет сдан в подмосковном Одинцово досрочно до конца текущей недели. Первый медицинский центр, также досрочно, уже сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.

Сейчас в медцентре в Одинцово идет установка и наладка необходимого диагностического и лечебного оборудования, завершается чистовая отделка помещений и благоустройство прилегающей территории.

Вместе с тем одновременно на шести строительных площадках, где также возводятся госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, осуществляется поставка медоборудования и техники, которую в ближайшее время начнут монтировать, сообщает Минобороны России.

В настоящее время на всех 15 площадках завершен монтаж металлоконструкций, выполнена кирпичная кладка. Всего строителями смонтировано свыше 6 200 тонн металлоконструкций, 55,5 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей.

Специалисты работает круглосуточно в 15 регионах страны, всего на объектах задействованы около 11 тысяч человек. Строительство медицинских центров ведется по поручению верховного главнокомандующего.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и гражданского населения.

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