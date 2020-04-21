Специалисты РХБЗ продезинфицировали три объекта во Владикавказе
Военнослужащие выполняли задачи в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4.
© Фото: Минобороны России
Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели специальную обработку трех промышленных предприятий во Владикавказе.
В столице Северной Осетии были продезинфицированы заводы «Магнит», «Разряд» и «Победит». В общей сложности обработано 40 тысяч квадратных метров.
Обработка производилась специальным раствором ДТС-ГК с использованием авторазливочных станций АРС-14.
Всего в проведении мероприятий по дезинфекции в Северной Осетии были задействованы 50 военнослужащих и 10 единиц спецтехники.
Военнослужащие выполняли задачи в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4.