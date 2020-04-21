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У девяти курсантов Военного университета Минобороны обнаружен коронавирус

Андрей Аркадьев
18:15 21.04.2020
Военное ведомство опровергло информацию о массовом заболевании в вузе.
У девяти курсантов Военного университета Минобороны обнаружен коронавирус
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Девять курсантов Военного университета Министерства обороны РФ заболели коронавирусом, их госпитализировали и изолировали, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В ходе превентивного тестирования пробы девяти курсантов университета дали положительный результат. Инфицированные военнослужащие были немедленно изолированы в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны опровергли сообщения о массовом заболевании COVID-19 в вузе.

«21 апреля текущего года на отдельных интернет-ресурсах было размещено сообщение о том, что в Военном университете Министерства обороны РФ в числе курсантов якобы выявлено большое количество заболевших коронавирусом и им не оказывается медицинская помощь. Эта информация является фейком и абсолютно не соответствует действительности», - отметили в пресс-службе.

За контактировавшими с зараженными курсантами установлено медицинское наблюдение, добавили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что инфицированные чувствуют себя нормально, без симптоматических проявлений.

«Всего в университете проведено более 500 тестирований с отрицательными результатами. Один из офицеров, у которого ранее было диагностировано наличие возбудителя вируса, полностью выздоровел и находится на контроле  у военных медиков», - говорится в сообщении.

В университете проводятся ежедневные барьерные медицинские осмотры, отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия. Систематически проводится санитарная обработка мест размещения личного состава. На объектах питания организован строгий контроль за приготовлением пищи.

Образовательный процесс переведен на дистанционный формат обучения. Усилен пропускной режим на контрольно-пропускном пункте, гражданские лица на территорию не допускаются.

Минобороны России в соответствии с действующим законодательством направит обращение в соответствующие правоохранительные органы с целью привлечения авторов материала к ответственности за распространение фейковой информации.

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