Работа кипит: в Севастополе продолжается строительство медцентра Минобороны

В Севастополе военные строители возводят многофункциональный медицинский центр на 60 мест, сообщили в Министерстве обороны РФ. Это один из 16 инфекционных центров, которые военное ведомство строит для больных COVID-19.

«На данный момент полностью завершены работы по монтажу колонн металлического каркаса, бетонированию подпорных стен и установке плит под укладку коммуникаций по периметру здания. Продолжается монтаж, армирование и заливка плиты перекрытия второго этажа, прокладка сети канализации и отопления медцентра, монтаж и обшивка гипсокартоном металлического каркаса перегородок внутренних помещений, установка сэндвич-панелей по ходу выведения стен», - говорится в сообщении.

Строительные работы начались 23 марта. К стройке привлечены не только военные строители, но и инженеры подразделения Черноморского флота. На площадке трудятся около 400 человек, задействованы 30 единиц техники. Работы ведутся каждый день в две смены.