Десантирование из «Терминатора»: видео учений спецназа на Кубани

В Краснодарском крае бойцы спецназа выполнили более полутора тысяч прыжков с парашютом в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне Молькино военнослужащие десантировались из вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 4 000 метров. Для прыжков спецназовцы воспользовались парашютами «Арбалет-1» и «Арбалет-2», они очень удобны в управлении и позволяют приземлиться на небольшую площадь даже при плохой погоде.

Приземлившись, группы спецназа совершали 20-километровый марш в точку сбора, где выполняли контрольные стрельбы, а также проводили засады, налеты и уничтожили условных диверсантов.

В пункт постоянной дислокации военнослужащие добрались на бронеавтомобилях «Тайфун-К» и «Тигр-М».

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-вседорожник. Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.