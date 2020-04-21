Военные идут на помощь: специалисты из РФ продезинфицируют пансионаты в новых районах Италии

Российские военные специалисты, оказывающие Италии помощь в борьбе с COVID-19, готовятся приступить к дезинфекции в провинции Брешиа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Накануне, 20 апреля, руководство Ломбардии попросило российскую сторону оказать помощь. По словам вице-губернатора области Алана Рици, больше всего пострадали Бергамо и Брешиа.

«Российские военнослужащие 21 апреля проведут консультации с итальянскими коллегами и администрацией провинции Брешиа по уточнению объектов, на которых по просьбе руководства Ломбардии будет проводиться дезинфекция», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В рамках дружественной миссии в Италии российские военные побывали в 73 пансионатах в более чем в 60 населенных пунктах Ломбардии. Эпидемиологи и дезинфекторы из РФ совместно с итальянскими коллегами проводят полную обработку лечебниц, обрабатывают дезинфицирующими средствами фасады зданий, внутренние помещения, дороги.