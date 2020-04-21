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Морпехи Балтфлота показали, как загружают боевую технику на корабли

Андрей Аркадьев
14:23 21.04.2020
После завершения погрузки корабли выйдут в море на учения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В военной гавани Балтийска морпехи приступили к погрузке техники на большие десантные корабли «Королев» и «Калининград», малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также на десантные катера на воздушной каверне типа «Дюгонь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

После завершения погрузки корабли выйдут в море на учения. В рамках маневров запланирована морская десантная операция, добавили в пресс-службе.

«Прикрытие сил десанта на переходе морем будет осуществлять отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, а также морская авиации флота», - говорится в сообщении.

Морпехам предстоит высадиться на «вражеский берег», с моря их будут прикрывать корабли Балтфлота, а с неба авиация. Также бойцы выполнят прыжки с парашютом и уничтожат условных террористов.

МДКВП «Евгений Кочешков» (проект 12322 «Зубр») - самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке. Его задача - переброска морской пехоты.  При водоизмещении в 555 тонн корабль обладает скоростью в 60 узлов. Это позволяет ему в кратчайшие сроки доставлять десантно-штурмовой батальон с вооружением и техникой в самые разные точки. В трюме корабля помещаются десять БТР или три танка, а в кубриках - две сотни морских пехотинцев.

На вооружении имеются две пусковые установки системы А-22 «Огонь» для 140,3-мм неуправляемых ракетных снарядов; две 30 мм автоматические установки типа АК-630 и система управления стрельбой МР-123-02.

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