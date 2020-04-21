Россия и Турция провели очередное совместное патрулирование в Идлибе

Российские военные совместно с турецкими коллегами провели очередное, пятое в этом году совместное патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию, в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России», - говорится в сообщении.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе - 23 марта 2020 года, третье - 8 апреля 2020 года, четвертое - 15 апреля 2020 года.