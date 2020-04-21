Из Хабаровска в Москву за 100 дней: участники перехода прибыли в Нижний Новгород

Военнослужащие Восточного военного округа, совершающие уникальный комбинированный переход по маршруту Хабаровск - Москва, посвященный 75-летию Победы, остановились в Нижнем Новгороде.

Встречали бойцов традиционным хлебом с солью, однако в связи с карантином на торжественных мероприятиях не было зрителей. Военнослужащие возложили цветы у Мемориала памяти, посвященного бойцам 96-й разведывательной бригады, погибшим при выполнении воинского долга. Рассказали участники перехода и о сложностях, с которыми столкнулись в пути.

«С разными сложностями столкнулись, холодно очень было на некоторых этапах, в Забайкалье не было снега, пришлось на лыжах идти по рекам, бурелом и непроходимая тайга», - сказал участник перехода сержант Руслан Меше.

Основная часть пути пройдена, а это больше 8 000 километров, до Москвы осталось всего около 400. Бойцы идут комбинированным способом - на лыжах, велосипедах, квадроциклах. В 1934-1935 годах подобный переход совершили амурские летчики, тогда им потребовалось на это 120 дней, военнослужащие ВВО планируют уложиться за 100. Прибытие в столицу ожидается 7 мая.