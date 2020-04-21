Медцентр Минобороны в Волгограде получит новейшее оборудование

Многофункциональный центр Министерства обороны, строящийся в Волгограде для лечения больных COVID-19, получит 100 кроватей и другую мебель, а также медицинские консоли, томограф и все необходимое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Волгоград и посмотрел, как проходят строительные работы.

Возведение инфекционного центра началось месяц назад, за это время был заложен фундамент, завершен монтаж металлоконструкций каркаса и сэндвич-панелей. Строители выполнили монтаж 5,3 тысячи квадратных метров кровли и 148 окон. На завершающей стадии работы по монтажу перегородок внутренней отделки, системы вентиляции, водоснабжения и электросетей.

Работы ведутся каждый день 24 часа в сутки в три смены. Всего на площадке трудятся 800 человек, задействовано 37 единиц техники. Центр планируют открыть 30 апреля.

Уже известно, кто будет там работать - среди сотрудников только высококвалифицированные специалисты, все они прошли дополнительную подготовку на базе Военно-медицинской академии Минобороны в Петербурге.