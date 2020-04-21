Уничтожить заразу: бойцы РХБЗ продезинфицировали три завода во Владикавказе
Военнослужащие выполняют задачи в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4. При дезинфекции использовался специальный раствор ДТС-ГК.
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Во Владикавказе военнослужащие РХБЗ в специальных защитных костюмах продезинфицировали территорию заводов «Магнит», «Разряд» и «Победит», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Обеззараживающими химическими растворами они залили более 40 тысяч квадратных метров - помещений, фасадов домов, дорог, территорий.
В мероприятиях были задействованы 50 бойцов РХБЗ и десять единиц техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ.