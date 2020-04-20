Мэр итальянского Бонатте-Сотто поблагодарил российских специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом

Российские военные специалисты и военнослужащие подразделения РХБ защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в трех пансионатах для пожилых и людей с ограниченными возможностями в городах Пьярио, Альбино и Бонате-Сотто.

Военных специалистов из России лично встретил мэр города Бонате-Сотто Карле Превитали и поблагодарил их за помощь. Он отметил важность проводимых россиянами мероприятий по дезинфекции.

«В такие трудные моменты важно, что люди, невзирая на то, какой у тебя цвет кожи, каких ты взглядов или конфессий, объединяются для борьбы с чрезвычайной ситуацией. Спасибо вам за то, что вы приехали к нам и оказываете столь важную помощь», - сказал Карле Превитали.

В итальянской провинции Ломбардия российскими военными врачами-эпидемиологами, специалистами войск РХБЗ Минобороны России и итальянскими военными полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей проведена более чем в 63 населенных пунктах.

В общей сложности обработано 71 здание и сооружение, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 90 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Ежедневно в противоэпидемических мероприятиях принимают участие расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.