Военный эксперт назвал главные преимущества подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень»

На вооружении российского флота находится порядка 70 подлодок разных типов. В планах серия многоцелевых субмарин четвертого поколения проекта 885М «Ясень-М» и стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей».

Подлодки проекта «Ясень» вооружены большим арсеналом ракет. На них установлены восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой из которых по пять крылатых ракет «Калибр». В общей сложности субмарина способна нести 40 ракет. Для сравнения американская подлодка нового класса «Колумбия» будет вооружена лишь 16 баллистическими ракетами.

В зависимости от выполняемой боевой задачи российские подлодки «Ясень» могут выполняться в разных модификациях: противокорабельные, противолодочные, для ударов по наземным целям и стратегические. Вместо «Калибров» субмарины способны нести и более мощные ракеты «Оникс», специально предназначенные для уничтожения крупных надводных целей. Как отмечает военный эксперт Виктор Литовкин, они становятся многоцелевыми не только по уровню задач, которые на них возлагаются, но и по богатству вооружений.

«Это уникальная подводная лодка. Она малошумная, практически бесшумная. И которая может находиться в океане достаточно длительное время, не всплывая на поверхность», - объясняет военный эксперт Виктор Литовкин.

В проект «Борей» входят атомные ракетоносцы «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», эти подводные лодки способны работать в любой точке планеты, имея неограниченную мореходность.

Ракетный комплекс «Булава», установленный на борту «Юрия Долгорукого», может нести 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Радиус действия «Булавы» около восьми тысяч километров. Субмарина имеет 170 метров в длину. Ее водоизмещение составляет 24 тысячи тонн. «Юрий Долгорукий» способен погружаться на глубину до 450 метров и развивать под водой скорость до 29 узлов. Также подлодка имеет самый бесшумный среди всех подводных лодок гребной винт. Для сравнения ее ход в два раза тише, чем американской «Вирджинии».

«Малошумность позволяет просто скрытно выполнять те или иные операции», - добавляет Литовкин.

В России начата разработка и атомных субмарин пятого поколения под кодовым названием «Хаски». Предполагается, что они будут комплектоваться энергетической установкой аналогичной той, которая была когда-то на легендарных советских атомных подводных лодках «Лира», или, как их называли в НАТО, - «Альфа».

Как этот прорывной проект советских инженеров надолго опередил свое время? Почему тип торпед, которые стояли на вооружении«Лиры», до сих пор находится под грифом «Секретно»? И как уникальные разработки прошлого используются в наши дни? Смотрите в новом выпуске «Скрытых угроз» 20 апреля в 19.50 на телеканале «Звезда».