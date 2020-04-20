Помощь на самоизоляции: военные доставили продукты ветеранам в Подмосковье

В Подмосковье военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) совместно с волонтерами оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на самоизоляции.

Они провели обработку подъездов и прилегающей к домам территории в целях нераспространения вирусных инфекций, а также доставили продовольственные наборы и медикаменты.

В поселке Калининец Московской области военнослужащие, совместно с волонтерским движением «Волонтеры Победы» навестили ветерана Великой Отечественной войны, 96-летнего Николая Куркина, 95-летнего Сергея Паршевикова и 98-летнию Ангелину Соколову, и передали им продукты.

Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут, не только ветераны Великой Отечественной войны, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест при пандемии. Любой выезд для военнослужащих начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие - маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.

В общей сложности военнослужащими танкового объединения ЗВО оказана адресная помощь более 25 ветеранам на территории пяти регионов России.