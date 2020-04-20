«Мы будем держаться вместе»: Додон объяснил важность доставленного ВКС РФ груза

Преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции можно только сплотив усилия всех стран. В этом уверен президент Республики Молдова Игорь Додон. Сегодня в аэропорту Кишинева он лично встретил самолет ВКС России с медицинским грузом из Китая.

«Сегодня вечером в Кишиневе приземлился очень важный для нас груз. Мы договорились с Российской Федерацией, чтобы обеспечить поставку этого груза. Я хочу поблагодарить руководство России и наших друзей из Китая за то, что нам удалось этот груз получить в Молдове», - отметил Додон.

Он добавил, что в условиях неконтролируемого распространения смертельно опасной болезни по миру, можно выстоять только объединив усилия в борьбе с общей бедой.

«Нам помогли Российская Федерация и Китай, и я уверен, что вместе нам удастся пройти через эти проблемы, благодаря нашей дружбе. Мы будем держаться вместе. Спасибо всем, кто принял решение помочь нам в данной ситуации», - добавил президент.

Общий вес перенаправленного медицинского имущества составил около 40 тонн. Проведенная доставка груза стала первой совместной российско-китайской акцией по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.