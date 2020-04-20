Блюда национальной кухни: как русские и сербские военнослужащие отметили Пасху

В честь Пасхи сербские повара устроили для российских военнослужащих, которые оказывают стране помощь в борьбе с коронавирусом, праздничный обед. На столах были представлены блюда национальной кухни: суп из телятины «Чорба», томленое мясо ягненка с картофелем. Не обошлось и без традиционных в России крашеных яиц.

Поздравить россиян с праздником Воскресения Христова прибыл ответственный за координацию между вооруженными силами Сербии и российским сводным отрядом полковник Звонко Марич.

«Вооруженные силы Сербии и российский контингент вместе отмечают этот праздник, к сожалению, в сложных условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Сербский народ очень дружелюбный и гостеприимный. Я хочу сказать главное, что русские и сербы вместе справятся с этим заболеванием, которое угрожает всем» - отметил полковник.

Военнослужащие из России к подобному радушию и вниманию сербов отнеслись с большой благодарностью.

По последним данным, российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 67 объектах в 10 сербских городах: это Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце.

Специалисты из России обработали порядка 130 зданий общей площадью свыше 670 тысяч квадратных метров. Также были продезинфицированы 44 участка дорог площадью около 365 тысяч квадратных метров. А военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 439 пациентов, зараженных коронавирусом.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 в Сербии составило 6318 человек, скончались 122.