Точно в срок: материалы для строительства медцентров Минобороны доставлены в Калининград и на Камчатку

Для обеспечения бесперебойных поставок материалов и конструкций для возведения центров МО России была выстроена особая логистическая схема с задействованием морских судов и самолетов военно-транспортной авиации.

Более 1,5 тысяч тонн строительных и отделочных материалов для возведения многофункциональных медицинских центров доставлено на Камчатку и в Калининград.

Всего с начала строительства в Петропавловск-Камчатский самолетами ВКС России было выполнено 34 рейсов и доставлено свыше 563 тонн металлоконструкций, 4900 квадратных метров сэндвич-панелей, 2600 квадратных метров специальных панелей для чистовой отделки.

Для обеспечения всем необходимым строителей в Калининграде выполнено 12 самолетовылетов с доставкой 360 тонн фрагментов металлоконструкций, 4400 квадратных метров сэндвич-панелей, 45 тонн минеральной ваты, 3200 стеновых панелей для чистовой отделки, сообщает Минобороны.

Ранее, используя паромную линию из порта в финском заливе Усть-Луга в Ленинградской области в морской порт Балтийска, было доставлено более 30 единиц строительной и специальной техники, а также различные материалы, необходимые на всех стадиях строительства.