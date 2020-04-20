РФ и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Военнослужащие РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Дейруна-Ага – Телль-Сайид – Тель-Хатун – Дейруна-Ага в провинции Хасеке», - сказал он в ходе брифинга.

По словам контр-адмирала, два обстрела, зафиксированные ранее российской стороной в комиссии по фактам нарушений режима прекращения огня в САР, были произведены в населенных пунктах Руайха и Кафер-Баттих в провинции Идлиб со стороны террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ