Выход из-под удара и уничтожение целей: кадры учений Ту-95МС и Ту-22М3 в Амурской области

В Амурской области в соединении дальней авиации состоялись командно-штабные учения под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Во время тренировочных мероприятий экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 отработали вывод авиационной техники из-под удара условного неприятеля, перебазирование из пунктов дислокации на оперативные аэродромы, а также новые и эффективные приемы боевого применения авиационных средств поражения по целям, обозначающим различные объекты противника.

Полеты осуществлялись в дневное и ночное время. В них было задействовано свыше 20 единиц авиатехники.

«По итогам учений руководящий, летный, инженерно-технический состав и обеспечивающий персонал показали свою выучку, выполнили все поставленные задач, успешно завершив комплекс мероприятий, спланированный на зимний период обучения», - прокомментировал маневры Сергей Кобылаш.

Кроме того, подразделения обеспечения выполнили задачи по предназначению, в том числе восстановление аэродромного покрытия после условного нанесения удара врагом, обслуживание и подготовку авиатехники к повторному вылету и некоторые другие.