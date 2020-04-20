«Белые халаты»: Ансамбль песни и пляски ЗВО посвятил новый клип врачам, борющимся с коронавирусом

Композитор Игорь Демарин совместно с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа в Петербурге записали клип «Белые халаты». Композиция посвящена врачам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

Ролик также снят в честь военных строителей, которые возводят медицинские центры для приема пациентов с COVID-19 и военнослужащим РХБЗ, проводящим дезинфекцию. Клип сделан в условиях самоизоляции - музыканты прописывали свои партии, не выходя из своих домов, сообщили в пресс-службе округа.

До этого коллектив презентовал клип «Сидим дома». Исполнители показали, чем они занимаются в условиях самоизоляции - танцуют, готовят еду, занимаются спортом, шьют, убирают дома, делают ремонт.

Ранее Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню «Незараженный», посвященную борьбе петербуржцев с пандемией коронавируса. В основе этого трека - песня Валерия Кипелова «Непокоренный».