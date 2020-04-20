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Экипажи Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты в Амурской области

Андрей Аркадьев
18:00 20.04.2020
Полеты проводились днем и ночью. В них было задействовано более 20 единиц авиационной техники.
Экипажи Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты в Амурской области
© Фото: Минобороны России

В Амурской области прошли учения дальней авиации, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали вывод авиатехники из-под удара противника, перебазирование на оперативные аэродромы, а также новые приемы боевого применения авиационных средств поражения по целям, обозначающим различные объекты противника.

«Также задачи по предназначению отработали подразделения обеспечения, включая восстановление аэродромного покрытия после условного нанесения удара противником, обслуживание и подготовку авиационной техники к повторному вылету и другие», - говорится в сообщении.

Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры, сообщили «Звезде» в пресс-службе ПАО «Туполев».

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет имеет турбовинтовые двигатели. На тот момент только такие силовые установки позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

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