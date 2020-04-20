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Министр обороны Сербии высоко оценил помощь специалистов из РФ

Андрей Аркадьев
18:12 20.04.2020
Сербии очень важна поддержка со стороны России, а также опыт, который российские специалисты передали своим сербским коллегам.
Министр обороны Сербии высоко оценил помощь специалистов из РФ
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Министр обороны Сербии Александр Вулин оценил помощь, которую оказывают его стране российские военные специалисты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В понедельник, 20 апреля, глава сербского военного ведомства вместе с начальником РХБЗ Западного военного округа Михаилом Чернышовым присутствовали при обработке дезинфицирующими средствами армейской казармы в городе Пожаревац.

По словам Вулина, российские военные специалисты провели 84 обработки, медики из РФ совершили 103 визита, помогали своим сербским коллегам, подменяли их при работе с аппаратами ИВЛ, оказывали помощь пациентам, пишет РИА Новости.

Министр поблагодарил специалистов из России. Он отметил, что Сербия ценит оказанную помощь, стране важен опыт, который был ей передан. Вулин также поздравил военнослужащих из РФ с праздником Пасхи.

Накануне, 19 апреля, российские и сербские специалисты РХБ защиты приступили к дезинфекции медучреждений Белграда и Ниша.

Ранее министр обороны Сербии поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за помощь, оказываемую в рамках борьбы с коронавирусом.

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