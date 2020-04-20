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Курсанты НВВКУ приступили к боевым стрельбам из БТР-80

Андрей Аркадьев
17:26 20.04.2020
Для первокурсников это первый опыт стрельбы из крупнокалиберного пулемета КПВТ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Первокурсники Новосибирского высшего военного командного училища выполнили упражнения по стрельбе из вооружения бронетранспортера БТР-80 на полигоне Шилово. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Стрельба велась с расстояния до 1,5 километра по целям, имитировавшим противника и его технику. Для первокурсников это первый опыт стрельбы из крупнокалиберного пулемета КПВТ, добавили в пресс-службе.

БТР-80 – бронетранспортер. Предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Был создан в начале 1980-х гг. как дальнейшее развитие бронетранспортера БТР-70 с учетом выявленных в Афганской войне недостатков последнего и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году и до сих пор производится.

Последние модификации БТР-80, оснащенные усиленным вооружением, многими специалистами классифицируются как колесные боевые машины пехоты. Вооружение БТР-80 составляет спаренная установка 14,5-мм пулемета КПВТ (боекомплект 500 патронов) и 7,62-мм ПКТ (боекомплект 2000 патронов).

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