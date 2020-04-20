Круглосуточное строительство: материалы для медцентра МО на Камчатке доставляет авиация

Минобороны России продолжает возводить медицинские центры по всей стране, который помогут в борьбе с коронавирусом. К стройке на Камчатке и в Калининграде подключилась авиация.

Все работы идут в три смены и круглосуточном режиме. В Петропавловске-Камчатском больницу строят на территории военно-морского госпиталя. Сейчас на объекте монтируют стены, устанавливают окна и прокладывают электропроводку.

В Калининграде общая площадь будущего комплекса превысит семнадцать тысяч квадратных метров. Разработана особая схема логистики поставок стройматериалов. Самолеты выполнили уже 12 рейсов, организована паромная переправа.

Всех строителей медицинских центров поддержали звезды российского шоу-бизнеса. Они записали видеообращение со словами поддержки и благодарности.